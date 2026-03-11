Milano 11:20
44.868 -0,74%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:20
10.334 -0,75%
Francoforte 11:20
23.656 -1,31%

Madrid: andamento negativo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo, che presenta una flessione del 3,13%.
