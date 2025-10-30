Milano
17:35
43.202
-0,09%
Nasdaq
18:21
25.874
-0,94%
Dow Jones
18:21
47.738
+0,22%
Londra
17:35
9.760
+0,04%
Francoforte
17:35
24.119
-0,02%
Giovedì 30 Ottobre 2025, ore 18.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: Huntington Ingalls Industries, quotazioni alle stelle
New York: Huntington Ingalls Industries, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
30 ottobre 2025 - 16.10
Effervescente il
principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti
, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,43%.
Condividi
Leggi anche
A New York, forte ascesa per Huntington Ingalls Industries
New York: Lamb Weston Holdings, quotazioni alle stelle
New York: MSCI, quotazioni alle stelle
New York: andamento negativo per Huntington Bancshares
Argomenti trattati
Stati Uniti
(85)
Titoli e Indici
Huntington Ingalls Industries
+6,61%
Altre notizie
New York: Caterpillar, quotazioni alle stelle
New York: KLA-Tencor, quotazioni alle stelle
New York: calo per Huntington Bancshares
Piazza Affari: comparto immobiliare italiano, quotazioni alle stelle
Madrid: Acciona Energia, quotazioni alle stelle
New York: brillante l'andamento di CF Industries Holdings
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto