Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:21
25.874 -0,94%
Dow Jones 18:21
47.738 +0,22%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: Huntington Ingalls Industries, quotazioni alle stelle

Effervescente il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,43%.
