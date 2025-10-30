Milano 14:33
42.968 -0,63%
Nasdaq 14:33
25.910 -0,80%
Dow Jones 14:33
47.546 -0,18%
Londra 14:33
9.717 -0,40%
Francoforte 14:33
24.107 -0,07%

Parigi: calo per Societe Generale

Seduta in ribasso per la big bank francese, che mostra un decremento del 3,09%.
