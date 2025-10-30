Piazza Affari: rosso per Telecom Italia

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia telefonica
, con una flessione dell'1,96%.
L'andamento di Telecom
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda telefonica
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,4984 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 0,4851. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,4805.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)