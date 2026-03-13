Piazza Affari: movimento negativo per Telecom Italia

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia telefonica , che passa di mano con un calo del 2,97%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Telecom rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro di medio periodo dell' azienda telefonica ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,6023 Euro. Primo supporto individuato a 0,5805. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,6241.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



