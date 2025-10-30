Stellantis scivola dopo i conti. Ricavi e consegne +13%, conferma stime 2025

Stellantis

(Teleborsa) - Scambia al ribasso il titoloche sta segnando un calo del 3,02% nel giorno in cui ha annunciato i risultati societari che hanno mostrato ricavi e consegne in aumento del 13%, nel terzo trimestre rispetto, all'anno precedente.In particolare, isono pari a 37,2 miliardi di euro, in aumento del 13% rispetto al terzo trimestre del 2024, trainati principalmente dalla crescita in Nord America, Europa allargata e Medio Oriente e Africa, mentre il Sud America ha registrato una moderata flessione. Leconsolidate ammontano a 1,3 milioni di unità, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente (152.000 unità in più). Il 14 ottobre 2025, l’Azienda ha annunciato un programma di investimenti strategici negli Stati Uniti per 13 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni, con l’obiettivo di alimentare la crescita futura, rafforzare la base produttiva e la presenza dei marchi negli Stati Uniti., che prevede un miglioramento dei ricavi netti, del margine AOI e del flusso di cassa industriale netto."Mentre continuiamo a implementare importanti cambiamenti strategici per offrire ai nostri clienti una maggiore libertà di scelta, il terzo trimestre ha evidenziatorispetto all’anno precedente, con il ritorno alla crescita dei ricavi, commenta il CEO,. Si tratta di un risultato incoraggiante e proseguiamo nel rafforzare questi progressi. Stiamo inoltre intraprendendo azioni decisive per allineare le risorse, i programmi e i piani di Stellantis per sostenere una crescita redditizia a lungo termine, compreso il nostro annuncio recente sull’investimento di 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti”.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9,69 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 9,11. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10,26.