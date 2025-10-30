Terminato incontro Trump-Xi, tycoon annuncia accordo su terre rare

(Teleborsa) -su una scala da 1 a 10,: Donald Trump conclude soddisfatto il suo tour asiatico, dopo l'incontro di due ore con il presidente cinese in Corea del Sud, primo faccia a faccia dopo sei anni in cui le relazioni tra i due Paesi sono diventate, di volta in volta, più tese.Ma l'atmosfera del "G-2" è sembrata distesa, sia all'inizio che alla fine, quando i due leader si sono stretti la mano tra sorrisi e convenevoli. Poco prima dell'incontro però il commander in chief aveva fatto una prova di forza annunciando su Truth di aver ordinato al Pentagono disubito i test nucleari dopo oltre 30 anni,Il colloquio è servito a suggellare il disgelo e l'accordo raggiunto nei giorni scorsi dai negoziatori, anche se mancano alcuni dettagli. Sul fronte commerciale Trump ha annunciato la riduzione dei dazi sulle merci cinesi dal 57% al 47% e di quelli legati al fentanyl dal 20% al 10%, in cambio dell'impegno di Xi a collaborare per fermare il traffico di questo stupefacente che continua a mietere vittime negli Usa. Disco verde anche all'intesa sulle terre rare, "valido per tutto il mondo",