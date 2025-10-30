TotalEnergies, nonostante calo prezzo petrolio utile netto adjusted 3Q25 stabile su base annua

TotalEnergies

(Teleborsa) -ha riportato undi 4,0 miliardi di dollari per il terzo trimestre, in linea con lo stesso periodo dell’anno scorso nonostante un calo di 10 dollari al barile del prezzo del petrolio, grazie a una maggiore produzione di idrocarburi e a migliori risultati downstream che hanno compensato le condizioni di mercato più deboli.Il colosso energetico francese ha generato 7,1 miliardi di dollari didurante il trimestre, con un aumento del 4% su base annua."I solidi risultati finanziari della Società sono sostenuti da una crescita incrementale della produzione di idrocarburi di oltre il 4% su base annua e da migliori risultati Downstream che evidenziano la strategia di crescita redditizia e il modello integrato della Società", ha dichiarato l’amministratore delegatoin una nota che accompagna i risultati.Laha raggiunto 2,508 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, in aumento del 4% rispetto al terzo trimestre del 2024, grazie a nuovi progetti che hanno già generato circa 400 milioni di dollari di flusso di cassa aggiuntivo su base annua.Il segmentoha registrato un utile operativo netto rettificato di 1,1 miliardi di dollari e un flusso di cassa di 1,7 miliardi di dollari, con un aumento di quasi 500 milioni di dollari su base annua, poiché le raffinerie della società hanno beneficiato di margini migliorati in Europe.L’attivitàha registrato un utile operativo netto rettificato di 0,6 miliardi di dollari, con una produzione di elettricità per i primi nove mesi in aumento di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.Glihanno raggiunto 3,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre, beneficiando di circa 400 milioni di dollari di dismissioni al netto delle acquisizioni. Il gearing del gruppo, ovvero il rapporto debito/patrimonio netto, è migliorato al 17,3% alla fine di settembre, in calo rispetto al 17,9% di fine giugno.Il Cda ha confermato undi 0,85 euro per azione per l’esercizio 2025, che rappresenta un aumento del 7,6% rispetto al 2024, e ha autorizzato riacquisti di azioni proprie fino a 1,5 miliardi di dollari per il quarto trimestre.Per ilTotalEnergies prevede che lasarà compresa tra 2,525 e 2,575 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno.