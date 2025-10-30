Milano 17:35
TraWell Co, approvato il Piano Industriale al 2029. Ritorno al dividendo dal 2028

(Teleborsa) - Il Cda di TraWell Co ha approvato il nuovo Piano Industriale 2025–2029, che punta a rafforzare la redditività, migliorare la solidità finanziaria e tornare alla distribuzione di dividendi entro il 2028.

Tra i principali obiettivi del piano figurano: crescita dei ricavi a 34,7 milioni di euro (3% CAGR nel periodo 2024-2029); EBITDA margin al 35%; Risultato netto annuo superiore a 2 milioni di euro; Posizione finanziaria netta (PFN) in miglioramento del 73%; Ripresa della distribuzione dei dividendi dal 2028.

Il Piano si fonda su quattro direttrici: Rafforzamento della leadership nei mercati europei e americani, puntando su efficienza operativa, sostenibilità e selettività delle concessioni; Investimenti per oltre 3,1 milioni nel rinnovamento dell’immagine e del
layout dei punti vendita, insieme alla produzione di nuove macchine e kiosk; Espansione dell’offerta di servizi digitali e a valore aggiunto, con particolare focus sul Lost Luggage Conciergee su nuove soluzioni per la gestione integrata del bagaglio; Incrementare la digitalizzazione dei punti vendita, introducendo LED wall, bilance contactless e sistemi di pagamento in criptovalute, per migliorare redditività e customer experience.

La strategia finanziaria mira a rafforzare il patrimonio netto e consolidare una politica di dividendi stabile e sostenibile. Il gruppo prevede un flusso di cassa operativo cumulato di oltre 8 milioni di euro nel periodo, con un miglioramento del rapporto PFN/EBITDA da 1,6x a 0,3x.

Inoltre, prevista prudenzialmente la svalutazione dell'avviamento delle controllate portoghesi e russe per 2,5 milioni di euro che spiega la significativa riduzione attesa dell’Ebit per l’esercizio in corso.
