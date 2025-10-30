TraWell Co, approvato il Piano Industriale al 2029. Ritorno al dividendo dal 2028

TraWell Co

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato il, che punta a rafforzare la redditività, migliorare la solidità finanziaria e tornare alla distribuzione di dividendi entro il 2028.Tra i principali obiettivi del piano figurano: crescita deia 34,7 milioni di euro (3% CAGR nel periodo 2024-2029);al 35%;superiore a 2 milioni di euro;(PFN) in miglioramento del 73%; Ripresa della distribuzione dei dividendi dal 2028.Il Piano si fonda su quattro direttrici:, puntando su efficienza operativa, sostenibilità e selettività delle concessioni;nel rinnovamento dell’immagine e dellayout dei punti vendita, insieme alla produzione di nuove macchine e kiosk;, con particolare focus sul Lost Luggage Conciergee su nuove soluzioni per la gestione integrata del bagaglio;, introducendo LED wall, bilance contactless e sistemi di pagamento in criptovalute, per migliorare redditività e customer experience.La strategia finanziaria mira a rafforzare il patrimonio netto estabile e sostenibile. Il gruppo prevede undi oltre 8 milioni di euro nel periodo, con unda 1,6x a 0,3x.Inoltre, prevista prudenzialmente laper 2,5 milioni di euro che spiega la significativa riduzione attesa dell’Ebit per l’esercizio in corso.