Zona Euro, fiducia economia migliora a ottobre più delle attese

(Teleborsa) - Migliora la fiducia dell'economia
di Eurolandia
nel mese di ottobre. L'indice che misura il sentiment complessivo
è salito a 96,8 punti
, rispetto ai 95,6 punti del mese precedente e ai 95,7 punti attesi dagli analisti. Si rafforza anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea
, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea
, a 96,7 punti
(da 95,7).
Per quanto riguarda le componenti
dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori
è migliorata a -14,2 da -14,9, il sentiment dell'industria
si porta a -8,2 da -10,1. Migliora leggermente anche quello dei servizi
a 4 da 3,6 punti.
L'indice sulle prospettive del lavoro
(Employment expectations indicator, EEI) è leggermente salito nell'Eurozona, a 96,9 punti da 96,5.(Foto: © iloveotto/123RF)