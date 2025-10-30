Milano 12:04
Zona Euro, fiducia economia migliora a ottobre più delle attese

Economia, Macroeconomia
Zona Euro, fiducia economia migliora a ottobre più delle attese
(Teleborsa) - Migliora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di ottobre. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a 96,8 punti, rispetto ai 95,6 punti del mese precedente e ai 95,7 punti attesi dagli analisti. Si rafforza anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 96,7 punti (da 95,7).

Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è migliorata a -14,2 da -14,9, il sentiment dell'industria si porta a -8,2 da -10,1. Migliora leggermente anche quello dei servizi a 4 da 3,6 punti.

L'indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) è leggermente salito nell'Eurozona, a 96,9 punti da 96,5.

(Foto: © iloveotto/123RF)
