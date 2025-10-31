Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 17:41
25.842 +0,42%
Dow Jones 17:41
47.490 -0,07%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

A New York, forte ascesa per Amazon

Seduta decisamente positiva per il colosso dell'e-commerce, che tratta in rialzo del 10,99%.
