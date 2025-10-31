Milano 30-ott
43.202 0,00%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 0,00%
Francoforte 30-ott
24.119 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Punta con decisione al rialzo la performance del cross americano contro Yen, con una variazione percentuale dello 0,92%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 154,754, mentre il primo supporto è stimato a 152,818. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 156,69.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```