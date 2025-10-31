Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Punta con decisione al rialzo la performance del cross americano contro Yen, con una variazione percentuale dello 0,92%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 154,754, mentre il primo supporto è stimato a 152,818. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 156,69.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)