Auto elettriche, vendite globali raggiungono il 21% nel terzo trimestre 2025

(Teleborsa) - Neldel 2025, le vendite globali di(BEV) sono aumentate del 35% rispetto allo stesso periodo del 2024, segnando per la prima volta una quota del 21% del mercato automobilistico mondiale. E quanto è emerso dall'ultimo report di Strategy& di PwC che evidenzia come si tratti di un traguardo storico che conferma la crescita costante dell’elettrificazione nei principali mercati globali.Lacontinua a guidare la, rappresentando quasi due terzi delle vendite mondiali di. Nel terzo trimestre, il mercato cinese ha registrato un incremento del 36% su base annua, con oltre due milioni di immatricolazioni e una quota di mercato del 34%. La crescente domanda, trainata soprattutto dai modelli entry-level, ha però inciso negativamente sul segmento delle(PHEV), in calo del 6%.In, le vendite nei cinque principali mercati (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) sono cresciute del 32% rispetto al terzo trimestre 2024, raggiungendo il livello più alto dal 2022. Laha registrato un aumento record del 45%, vendendo in nove mesi più BEV che in tutto il 2024. Ilmantiene tuttavia la quota di mercato più alta (23%), davanti a(20%) e Germania (19%). Anche i PHEV hanno segnato una crescita significativa del 65%, sostenuta da forti rialzi in quasi tutti i mercati.Tra gli altri paesi europei, lasi distingue per un incremento del 43% e una quota BEV del 70%, seconda solo alla(97%), mentre lavanta la quota PHEV più alta (27%).Negli, le vendite di BEV sono aumentate del 22%, con una quota record del 10%, anche grazie alla corsa dei consumatori a beneficiare dei crediti d’imposta in scadenza a settembre.