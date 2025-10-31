Milano 10:13
43.428 +0,52%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:13
9.729 -0,32%
Francoforte 10:13
24.047 -0,30%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,01%)

Il DAX prende il via a 24.115,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,01%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,01%, a quota 24.115,31 in apertura.
Condividi
```