Campari consolida dopo il rally, Deutsche Bank conferma la view positiva

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per Campari che mostra una flessione dell'1,06% prendendo fiato dopo la corsa della vigilia, premiato dal mercato per i risultati di bilancio.

Deutsche Bank conferma la sua fiducia sul titolo e ribadisce il giudizio "Hold", rivedendo al rialzo il target price a 6,20 euro dai 5,90 indicati in precedenza.
Già ieri sono arrivate indicazioni positive dagli analisti, come JP Morgan ed Equita.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento dell'azienda attiva nel settore beverage subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.

La tendenza di breve di Campari è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,089 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,857. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,321.
