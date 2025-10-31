Comcast, downgrade di Goldman Sachs a "Neutral"

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha abbassato il rating suda Buy a, riducendo ilda 39 a 30 dollari, facendo riferimento alle pressioni derivanti dalla transizione dei prezzi broadband e dalla crescente concorrenza delle reti in fibra e del fixed wireless.La banca d’affari prevede che il processo di riposizionamento dei prezzi e i costi operativi associati nel 2025-2026 peseranno sugli utili più del previsto. L’della divisioneè ora atteso in calo di circa 4% anno su anno per diversi trimestri, interrompendo la precedente traiettoria di espansione dei margini.Goldman Sachs ha evidenziato che la decisione di non aumentare inel 2026 e gliper l’integrazione tra broadband e wireless accentueranno le pressioni a breve termine, pur riflettendo la volontà del gruppo di stabilizzare il business.Nel terzo trimestre, Comcast ha registrato unadi, un dato migliore delle attese grazie a fattori stagionali, mentre la crescita delè rimasta solida con 414.000 nuovi clienti.Nonostante le buone performance neie nei, Goldman ritiene che il titolo, pur conveniente, manca di catalizzatori finché non si stabilizzeranno prezzi e tendenze degli abbonati broadband.