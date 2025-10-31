Comcast, downgrade di Goldman Sachs a "Neutral"

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha abbassato il rating su Comcast
da Buy a Neutral
, riducendo il target price
da 39 a 30 dollari, facendo riferimento alle pressioni derivanti dalla transizione dei prezzi broadband e dalla crescente concorrenza delle reti in fibra e del fixed wireless.
La banca d’affari prevede che il processo di riposizionamento dei prezzi e i costi operativi associati nel 2025-2026 peseranno sugli utili più del previsto. L’EBITDA
della divisione Connectivity and Platforms
è ora atteso in calo di circa 4% anno su anno per diversi trimestri, interrompendo la precedente traiettoria di espansione dei margini.
Goldman Sachs ha evidenziato che la decisione di non aumentare i prezzi broadband
nel 2026 e gli investimenti
per l’integrazione tra broadband e wireless accentueranno le pressioni a breve termine, pur riflettendo la volontà del gruppo di stabilizzare il business.
Nel terzo trimestre, Comcast ha registrato una perdita netta
di 104.000 abbonati broadband
, un dato migliore delle attese grazie a fattori stagionali, mentre la crescita del comparto wireless
è rimasta solida con 414.000 nuovi clienti.
Nonostante le buone performance nei contenuti
e nei parchi tematici
, Goldman ritiene che il titolo, pur conveniente, manca di catalizzatori finché non si stabilizzeranno prezzi e tendenze degli abbonati broadband. (Foto: © Veerasak Piyawatanakul)