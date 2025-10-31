Crolla a New York Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori
, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'11,74%.
Lo scenario su base settimanale di Monolithic Power Systems
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.020,1 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 917,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 875,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)