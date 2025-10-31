ETS: nasce ETS NH, nuova realtà dedicata all'ingegneria nel settore del nucleare e dell'idrogeno

ETS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, ha annunciato la nascita della controllata, nuova società con sede a Bergamo, interamente dedicata alle attività di progettazione, direzione lavori e servizi tecnici nel settore deglie degli impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di"La costituzione di ETS NH s.r.l. rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione della strategia di crescita di ETS, per consolidare la presenza della società nei settori strategici dell’energia e delle infrastrutture innovative e per promuovere la transizione energetica e la sicurezza degli impianti di nuova generazione. Settori che rappresenteranno il futuro sviluppo per il mercato europeo dell’ingegneria energetica cui la società sta guardando per una crescita anche oltre ai confini nazionali", ha sottolineato l'azienda in una nota.La nuova realtà consentirà ad ETS di formare nuovinel settore del nucleare e dell’idrogeno concentrando nuove risorse alle progettazioni specifiche dei due settori di riferimento e ciò al fine di poter offrire ai clienti dei servizi all’avanguardia.ETS NH è partecipata per il 72% da ETS S.p.A., per il 14% da(Direttore Generale di ETS), che andrà a ricoprire anche il ruolo di CEO e per il 14% da(Chief Financial Officer di ETS). La decisione di coinvolgere nel capitale anche le prime linee di ETS è stata assunta proprio nell’ottica di consolidare le figure chiave della Società e rafforzare le competenze di ETS NH."La nascita di ETS NH rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita e specializzazione – ha commentato, Presidente di ETS – Con questa nuova società consolidiamo la nostra presenza nel settore del nucleare e dell’idrogeno, ambiti chiave per il futuro energetico e industriale del Paese. ETS NH s.r.l. ci consentirà di creare sinergie strategiche con ETS, valorizzando le competenze interne e rafforzando la nostra capacità di offrire soluzioni ingegneristiche all’avanguardia in settori ad alto contenuto tecnologico".