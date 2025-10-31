Milano 12:04
Eurozona, inflazione preliminare ottobre rallenta a +2,1% su anno

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - In leggero calo l'inflazione dell'Eurozona del mese di ottobre 2025. Secondo la stima flash dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,1% su base tendenziale, in linea con in consensus, rispetto al +2,2% rilevato nel mese precedente.

Su base mensile si registra una crescita dello 0,2%, a fronte del +0,1% del mese precedente.

L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, si è confermata al 2,4% su base annua, rispetto al 2,3% delle stime degli analisti. La variazione mensile è pari a +0,3% in aumento dal +0,1% del mese prima.

(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)
