Francia, inflazione febbraio ritoccata leggermente al ribasso in un contesto di accelerazione

(Teleborsa) - Ritoccata leggermente l'inflazione in Francia nel mese di gennaio 2026 pur in un trend al rialzo. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dello 0,6% su base mensile, sotto la lettura preliminare (+0,7%) e contro il +0,3% di gennaio (rivisto da -0,3%).



Su base annuale, i prezzi al consumo sono stati rivisti a +0,9%, dopo il +1,0% della prima lettura, a fronte del +0,3% registrato nel mese precedente.



Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +1,1% su base annua, come da stima preliminare, dopo il +0,4% di gennaio, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a +0,7%, oltre il +0,4% preliminare (era -0,4% nel mese precedente).



(Foto: Anthony Choren su Unsplash)

