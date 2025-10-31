Milano 10:15
43.426 +0,52%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:15
9.725 -0,36%
Francoforte 10:15
24.038 -0,34%

Francia, Prezzi consumo (YoY) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Prezzi consumo (YoY) in ottobre
Francia, Prezzi consumo in ottobre su base annuale (YoY) +1%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +1,1%).

(Foto: 123RF)
Condividi
```