Germania, prezzi import settembre +0,2% su mese e -1,0% su anno

(Teleborsa) -. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione pari a +0,2% su mese, contro il -0,2% atteso dagli analisti e dopo il -0,5% di agosto.Su base annuale si registra un decremento dell'1,0% a fronte del -1,5% del mese precedente e del -1,4% di luglio.Escludendo petrolio greggio e prodotti petroliferi, l'indice dei prezzi all'importazione è stato inferiore dello 0,4% rispetto a settembre 2024, ma superiore dello 0,2% rispetto ad agosto 2025.Per quanto riguarda i, si è registrato un incremento dello 0,6% su anno. Rispetto ad agosto 2025, i prezzi all'esportazione sono rimasti in media invariati (0,0%).