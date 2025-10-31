Milano 9:33
Giappone, produzione industriale settembre +2,2% su mese e +3,4% su anno

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Rimbalza oltre le attese la produzione industriale giapponese a settembre 2025. Secondo il Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale destagionalizzato ha registrato un incremento del 2,2% su base mensile, dopo il -1,5% registrato ad agosto. Le stime degli analisti erano per un aumento dell'1,5%.

L'indice grezzo ha segnato un incremento su base annuale del 3,4%.

All'aumento della produzione contribuisce l'incremento delle scorte (+0,5% su mese) e delle consegne (+0,7%).

La ratio delle scorte è pari a -2,3%.
