Giappone, Vendite dettaglio (YoY) in settembre

Giappone, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Giappone, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +0,5%, in aumento rispetto al precedente -0,9% (la previsione era +0,8%).

(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
