Intesa Sanpaolo conferma guidance dopo utile in crescita del 5,9% dei primi 9 mesi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha chiuso icon unpari a 7,6 miliardi di euro, in crescita del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2024 e pienamente in linea con la prospettiva di un utile netto per il 2025 a ben oltre 9 miliardi includendo le azioni gestionali nel quarto trimestre dell'anno per l'ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo. Il Piano di Impresa 2022-2025 è "prossimo al completamento", viene evidenziato.Il conto economico consolidato del2025 registrapari a 3.680 milioni di euro, in diminuzione del 3,2% rispetto ai 3.800 milioni del secondo trimestre 2025 e del 6,6% rispetto ai 3.942 milioni del terzo trimestre 2024. Lenette sono pari a 2.444 milioni di euro, in flessione dello 0,2% rispetto ai 2.449 milioni del secondo trimestre 2025. Ilpari a 2.372 milioni di euro nel terzo trimestre 2025 si confronta con quello pari a 2.601 milioni nel secondo trimestre 2025 e a 2.401 milioni nel terzo trimestre 2024.La banca segnala un significativo: 5,3 miliardi di dividendi maturati nei nove mesi, di cui 3,2 miliardi in distribuzione come acconto dividendi a novembre, che si aggiungono al buyback pari a 2 miliardi di euro concluso a ottobre 2025Inoltre, viene segnalata una solida patrimonializzazione, con unal 13,9%, in crescita di circa 105 centesimi di punto nei primi nove mesi 2025 e di circa 40 centesimi di punto nel terzo trimestre 2025, e lo status di Banca a "zero NPL", con incidenza e copertura dei crediti deteriorati tra le migliori nell'ambito delle maggiori banche europee, rispettivamente pari all' 1% e a oltre il 51%.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato ladi 18,6 centesimi di euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, come acconto dividendi a valere sui risultati del 2025.Per ilsi: ricavi in crescita, gestiti in modo integrato, con: resilienza degli interessi netti (attesi per il 2025 a un livello ben oltre quello del 2023 e per il 2026 in aumento), grazie al maggior contributo dell'hedging sulle poste a vista; incremento delle commissioni nette e del risultato dell'attività assicurativa, basato sulla leadership del Gruppo nell'attività di Wealth Management, Protection & Advisory; forte crescita degli utili da trading; costi operativi in riduzione, con: diminuzione delle persone del Gruppo per uscite volontarie già concordate e turnover naturale; benefici addizionali derivanti dalla tecnologia (es., razionalizzazione delle filiali e snellimento dei processi informatici); razionalizzazione degli immobili; basso costo del rischio, con: basso stock di crediti deteriorati; portafoglio crediti di elevata qualità; gestione proattiva del credito; minori tributi ed altri oneri riguardanti il sistema bancario e assicurativo, non essendoci più contribuzione al fondo di garanzia dei depositi.