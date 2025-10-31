Intesa Sanpaolo rispetta ampiamente il requisito patrimoniale fissato dalla BCE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha ricevuto lariguardante il2026 a livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 9,97%, rispettato ampiamente da parte della banca italiana.A determinare tale requisito: il requisito SREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,65%, che comprende il requisito minimo di Pillar 1 dell'8%, nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, e un requisito aggiuntivo di Pillar 2 dell' 1,65%, nel cui ambito lo 0,93% in termini di Common Equity Tier 1 ratio applicando la modifica regolamentare introdotta dalla BCE a decorrere dal 12 marzo 2020; i requisiti aggiuntivi, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio, relativi a: Capital Conservation Buffer, pari al 2,5%; O-SII Buffer (Other Systemically Important Institutions Buffer), pari all' 1,25%; riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer), pari allo 0,34%; riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer), pari allo 0,45%.di Intesa Sanpaolo a livello consolidato2025, deducendo dal capitale 5,3 miliardi di euro di dividendi maturati nei primi nove mesi del 2025 (di cui 3,2 miliardi in distribuzione come acconto dividendi a novembre 2025) e le cedole maturate sulle emissioni di Additional Tier 1 (0,3 miliardi di euro), risultano pari a: 13,9% per il Common Equity Tier 1 ratio; 19,3% per il Total Capital ratio; e pro-forma 14,9% per il Common Equity Tier 1 ratio, 20,5% per il Total Capital ratio.