Intesa Sanpaolo rispetta ampiamente il requisito patrimoniale fissato dalla BCE

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha ricevuto la decisione finale della BCE
riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° gennaio
2026 a livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 9,97%, rispettato ampiamente da parte della banca italiana.
A determinare tale requisito concorrono
: il requisito SREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,65%, che comprende il requisito minimo di Pillar 1 dell'8%, nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, e un requisito aggiuntivo di Pillar 2 dell' 1,65%, nel cui ambito lo 0,93% in termini di Common Equity Tier 1 ratio applicando la modifica regolamentare introdotta dalla BCE a decorrere dal 12 marzo 2020; i requisiti aggiuntivi, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio, relativi a: Capital Conservation Buffer, pari al 2,5%; O-SII Buffer (Other Systemically Important Institutions Buffer), pari all' 1,25%; riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer), pari allo 0,34%; riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer), pari allo 0,45%.
I coefficienti patrimoniali
di Intesa Sanpaolo a livello consolidato al 30 settembre
2025, deducendo dal capitale 5,3 miliardi di euro di dividendi maturati nei primi nove mesi del 2025 (di cui 3,2 miliardi in distribuzione come acconto dividendi a novembre 2025) e le cedole maturate sulle emissioni di Additional Tier 1 (0,3 miliardi di euro), risultano pari a: 13,9% per il Common Equity Tier 1 ratio; 19,3% per il Total Capital ratio; e pro-forma 14,9% per il Common Equity Tier 1 ratio, 20,5% per il Total Capital ratio.