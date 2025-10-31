Italia, a ottobre inflazione rallenta sensibilmente scendendo a +1,2% su anno

(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari
dell'Istat, a ottobre 2025
l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione del -0,3% su base mensile
(da -0,2% nel mese precedente) e del +1,2% su base annua
(da +1,6% nel mese precedente).
La sensibile decelerazione del tasso d’inflazione si deve prevalentemente al marcato rallentamento
su base tendenziale dei prezzi degli Energetici regolamentati
(da +13,9% a -0,8%), degli Alimentari non lavorati
(da +4,8% a +1,9%) e, in misura minore, di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +2,0%). Tali effetti sono solo in parte compensati dall’accelerazione dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,1% a +3,3%).
Nel mese di ottobre l’“inflazione di fondo
”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta invariata (a +2,0%) e quella al netto dei soli beni energetici rallenta (da +2,1% a +2,0%).
La crescita tendenziale dei prezzi dei beni
si attenua (da +0,6% a +0,2%) e quella dei servizi
rimane stabile (a +2,6%). Pertanto, il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni aumenta, salendo a +2,4 punti percentuali (dai +2,0 del mese precedente).
I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona
decelerano (da +3,1% a +2,3%), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,6% a +2,3%).
La variazione congiunturale negativa dell’indice generale riflette la diminuzione dei prezzi degli Energetici regolamentati
(-6,7%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona
(-1,2%), degli Energetici non regolamentati (-0,8%), dei Beni durevoli, dei Servizi relativi alle comunicazioni e dei Servizi relativi ai trasporti (-0,3% tutti e tre), parzialmente attenuata dalla crescita dei prezzi degli Alimentari lavorati (+0,4%) e dei Servizi relativi all’abitazione (+0,3%).
L’inflazione acquisita per il 2025
è pari a +1,6% per l’indice generale e a +2,0% per la componente di fondo.
In base alle stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo
(IPCA) registra una variazione pari a -0,2% su base mensile (da +1,3% del mese precedente) e a +1,3% su base annua (da +1,8% del mese precedente).(Foto: © htganzo / 123RF)