Italia, a ottobre inflazione rallenta sensibilmente scendendo a +1,2% su anno

(Teleborsa) - Secondo ledell'Istat, al’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione del(da -0,2% nel mese precedente) e del(da +1,6% nel mese precedente).La sensibile decelerazione del tasso d’inflazione si deve prevalentemente alsu base tendenziale dei prezzi degli(da +13,9% a -0,8%), degli(da +4,8% a +1,9%) e, in misura minore, di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +2,0%). Tali effetti sono solo in parte compensati dall’accelerazione dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,1% a +3,3%).Nel mese di ottobre l’“”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta invariata (a +2,0%) e quella al netto dei soli beni energetici rallenta (da +2,1% a +2,0%).La crescita tendenziale deisi attenua (da +0,6% a +0,2%) e quella deirimane stabile (a +2,6%). Pertanto, il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni aumenta, salendo a +2,4 punti percentuali (dai +2,0 del mese precedente).I prezzi deidecelerano (da +3,1% a +2,3%), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,6% a +2,3%).La variazione congiunturale negativa dell’indice generale riflette la diminuzione dei prezzi degli(-6,7%), dei(-1,2%), degli Energetici non regolamentati (-0,8%), dei Beni durevoli, dei Servizi relativi alle comunicazioni e dei Servizi relativi ai trasporti (-0,3% tutti e tre), parzialmente attenuata dalla crescita dei prezzi degli Alimentari lavorati (+0,4%) e dei Servizi relativi all’abitazione (+0,3%).L’è pari a +1,6% per l’indice generale e a +2,0% per la componente di fondo.In base alle stime preliminari, l’(IPCA) registra una variazione pari a -0,2% su base mensile (da +1,3% del mese precedente) e a +1,3% su base annua (da +1,8% del mese precedente).