Lindbergh, ricavi consolidati a 22,9 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Lindbergh
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha approvato i ricavi consolidati
di gruppo al 30 settembre 2025, non soggetti a revisione contabile, che ammontano a circa 22,9 milioni di euro
. Il risultato riflette l’andamento positivo delle tre principali Business Unit operative nei settori MRO, HVAC ed Economia Circolare.
La Business Unit Network Management
, core business storico del Gruppo, ha registrato ricavi per circa 9,3 milioni di euro, pari al 40,4% del totale consolidato. L’area, che include dal 31 dicembre 2024 anche la precedente divisione Warehouse Management, fornisce servizi logistici a supporto delle reti di tecnici manutentori itineranti.
La Business Unit HVAC
, gestita tramite la controllata SMIT, si è confermata il principale motore di crescita, con ricavi pari a circa 10,1 milioni di euro (44,2% del totale). Avviata nel 2023, la divisione ha beneficiato di una forte espansione, sostenuta da una strategia di acquisizioni mirate di aziende storiche nel settore termoidraulico italiano.
Infine, la Business Unit Waste Management/Circular Economy
ha generato ricavi per circa 3,3 milioni di euro (14,5%), grazie alla realizzazione di progetti complessi nella gestione dei rifiuti speciali e nei servizi per l’economia circolare.
Completano il quadro altri ricavi per 0,2 milioni di euro
(0,9%), derivanti principalmente da crediti d’imposta
relativi ai periodi di competenza economica.