Lindbergh, ricavi consolidati a 22,9 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025

Lindbergh

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha approvato idi gruppo al 30 settembre 2025, non soggetti a revisione contabile, che ammontano a circa. Il risultato riflette l’andamento positivo delle tre principali Business Unit operative nei settori MRO, HVAC ed Economia Circolare.La, core business storico del Gruppo, ha registrato ricavi per circa 9,3 milioni di euro, pari al 40,4% del totale consolidato. L’area, che include dal 31 dicembre 2024 anche la precedente divisione Warehouse Management, fornisce servizi logistici a supporto delle reti di tecnici manutentori itineranti.La, gestita tramite la controllata SMIT, si è confermata il principale motore di crescita, con ricavi pari a circa 10,1 milioni di euro (44,2% del totale). Avviata nel 2023, la divisione ha beneficiato di una forte espansione, sostenuta da una strategia di acquisizioni mirate di aziende storiche nel settore termoidraulico italiano.Infine, laha generato ricavi per circa 3,3 milioni di euro (14,5%), grazie alla realizzazione di progetti complessi nella gestione dei rifiuti speciali e nei servizi per l’economia circolare.Completano il quadro altri ricavi per(0,9%), derivanti principalmente darelativi ai periodi di competenza economica.