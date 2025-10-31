Milano 10:18
43.435 +0,54%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:18
9.724 -0,37%
Francoforte 10:17
24.048 -0,29%

Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco

Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che avanza bene del 2,72%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unicaja Banco rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Unicaja Banco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,433 Euro e primo supporto individuato a 2,379. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,487.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```