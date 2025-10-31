Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco

istituto finanziario con sede in Spagna

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene del 2,72%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,433 Euro e primo supporto individuato a 2,379. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,487.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)