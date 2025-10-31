Madrid: si concentrano le vendite su Indra

(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che sta segnando un calo del 3,70%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Indra
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 48,95 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 46,37. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 51,53.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)