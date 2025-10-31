Netflix, Cda approva stock split dieci a uno

Netflix

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato unLo scopo del frazionamento azionario - ha spiegato la società in una nota - è quello didelle azioni ordinarie della Società a unai dipendenti che partecipano al programma di stock option della Società.Ogni azionista registrato alla chiusura delle contrattazioni di lunedì 10 novembre 2025 (la "data di registrazione") riceverà, dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 14 novembre 2025, nove azioni aggiuntive per ogni azione detenuta alla data di registrazione. Si prevede che le negoziazioni, rettificate per il frazionamento, inizino all'apertura del mercato di lunedì 17 novembre 2025.Al momento il titolo Netflix neldi Wall Street sta guadagnando il 2,1%