New York: ingrana la marcia Amazon

(Teleborsa) - Grande giornata per il colosso dell'e-commerce
, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amazon
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gigante delle vendite sul web
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 250,2 USD. Primo supporto visto a 244,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 242,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)