New York: ingrana la marcia Amazon

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,99%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 250,2 USD. Primo supporto visto a 244,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 242,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)