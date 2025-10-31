NewPrinces, al via la quotazione di Princes: prezzo a 475 pence

(Teleborsa) - NewPrinces
conferma che il prezzo di offerta delle azioni ordinarie di Princes Group nell'ambito dell'offerta pubblica iniziale (IPO) è fissato a 475 pence per azione, nella parte bassa della forchetta inizialmente indicata
tra 475 e 590 pence.
Sulla base del prezzo di offerta, la capitalizzazione
di mercato sarà pari a circa 1,162 miliardi di sterline all'inizio delle negoziazioni condizionate sul Main Market dei titoli quotati della Borsa di Londra, escluse le azioni ordinarie che potrebbero essere emesse e assegnate in base all'opzione di over-allotment. Supponendo che l'opzione di over-allotment sia esercitata per intero, l'ammontare finale dell'offerta sarà pari a 420 milioni di sterline.
A NewPrinces sono state assegnate 42 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione al Prezzo di Offerta, per un controvalore complessivo di circa 200 milioni di sterline, a testimonianza della sua fiducia nella strategia, nella gestione e nel percorso di crescita di Princes Group. Questo investimento rappresenta una scelta di allocazione del capitale altamente redditizia, che rafforza la posizione di controllo di NewPrinces e riduce al minimo la diluizione degli azionisti esistenti di Princes Group.
Allo stesso tempo, si evidenzia che parte dell’investimento deriva dai circa 122 milioni di sterline ottenuti da NewPrinces attraverso la cessione di Princes France SAS, Symington’s Limited e Newlat GmbH a Princes Group al momento dell’ammissione. Tali proventi sono stati reinvestiti nella partecipazione di NewPrinces all’Offerta.
Tenendo conto dell’investimento nell’IPO e della conversione dei prestiti soci tra NewPrinces e Princes Group, NewPrinces manterrà l’82,7% del capitale sociale
emesso di Princes Group al momento dell’ammissione, prima dell’eventuale emissione e assegnazione di Azioni Ordinarie ai sensi dell’opzione di over-allotment.
NewPrinces ha sottoscritto azioni ordinarie di nuova emissione per un valore di 200 milioni di sterline. Di conseguenza, si prevede che immediatamente dopo l'ammissione il flottante
sarà pari al 13%. Angelo Mastrolia, Presidente esecutivo
, ha commentato: "La quotazione di oggi rappresenta solo l'inizio di quello che ci aspettiamo sarà un periodo entusiasmante di crescita e creazione di valore
per Princes. Abbiamo definito un percorso chiaro per raggiungere i nostri obiettivi strategici e siamo pronti a intraprendere la prossima fase del nostro sviluppo. Abbiamo identificato una solida pipeline di potenziali acquisizioni che potremo realizzare in tempi brevi, generando ulteriori sinergie. Parallelamente, continueremo a investire nella modernizzazione, nel miglioramento e nell’espansione delle nostre attività e dell’ampio portafoglio di marchi di Princes. In qualità di azionista di maggioranza, NewPrinces ha partecipato all’IPO insieme ai nuovi investitori, a testimonianza del nostro impegno condiviso e della fiducia nel futuro successo dell’azienda".