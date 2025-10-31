Parigi: brillante l'andamento di Societe Generale

big bank francese

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,19%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 53,61 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)