Parigi: brillante l'andamento di Societe Generale

(Teleborsa) - Balza in avanti la big bank francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Societe Generale
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto di credito francese
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Societe Generale
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 53,61 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,05.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)