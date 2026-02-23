Milano 16:40
46.842 +0,79%
Nasdaq 16:40
24.790 -0,89%
Dow Jones 16:40
48.977 -1,31%
Londra 16:40
10.687 +0,01%
Francoforte 16:40
25.044 -0,86%

Parigi: andamento sostenuto per Societe Generale

Migliori e peggiori
Parigi: andamento sostenuto per Societe Generale
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big bank francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,01%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Societe Generale rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Istituto di credito francese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 75,71 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 74,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 76,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```