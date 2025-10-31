Parlamento europeo, maggioranza centrista di Ursula boccia proposta Budget

(Teleborsa) -che sostiene la Presidente Ursula von der Leyen - Ppe, Socialisti, Renew e Verdi -presentata dalla Commissione europeae minaccia di bocciare la proposta alla prossima votazione che si terrà il 12 novembre.Lo annunciano lein una lettera inviata alla Presidente von der Leyen, spiegando cheuna proposta di. In base a questa proposta avanzata dalla Commissione europea, infatti, le risorse del bilancio, che ammonta a complessivi 1.800 miliardi di euro, sarebbero r, sul modello dei PNRR, senza tener conto dei meccanismi di coesione e solidarietà interna che sino ad ora hanno guidato la suddivisione del bilancio.Il modello proposto dalla von der Leyendel bilancio comunitario, essendo sottoposto alle esigenze ed alle richieste dei Ventisette. Ciò metterebbe in crisi l'unione comunitaria, lasciando il bilancio in balia delle scelte nazionali di ogni singolo Stato e determinando di fatto una frammentazione del mercato unico.Per questo, le forze che sostengono la Commissione chiedono a von der Leyen si, soprattutto per quanto riguarda la commistione fra le risorse destinare alla politica agricola comune ed i fondi di coesione regionali. Ne conseguirebbe - si afferma - unadestinate a questi settori. Gli europarlamentari chiedono quindi una suddivisione delle principali voci di bilancio europee -- che seguono diverse regole ed"La politica di coesione e la PAC necessitano di una visione moderna, basata su innovazione, competitività, sostenibilità ed efficienza energetica, al fine di rafforzare il mercato unico, promuovere la convergenza e ridurre le disuguaglianze, in linea con la loro essenza fondamentale, basata sul Trattato", affermano i sottoscrittore della lettera, il leader conservatore del Partito Popolare Europeo, la socialista, la leader centrista di Renew Europedei Verdi.L'altro problema concerne le, che invece verrebbero decise dagli stati in modo centralizzato, senza tener realmente conto delle esigenze delle regioni.Nella lettera si chiede anche diche dovrebbe essere coinvolto nell'approvazione e nella modifica dei piani degli Stati membri" e "nelriguardante la programmazione" e dovrebbe mantenere "ilnel cosiddetto 'meccanismo di orientamento politico', progettato per orientare la procedura di bilancio annuale in modo giuridicamente vincolante e chiaro".Altro problema concerne la, che devono applicarsi all'intero bilancio europeo, compresi i futuri piani nazionali di Coesione e PAC, e non provocare una duplicare con strumenti paralleli. Anziché creare strumenti che si sovrappongono - si afferma nella lettera - lanell'applicazione degli strumenti per lo Stato di diritto e garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali, delineando disimpegni automatici e sospensione dei fondi in caso di violazioni dello Stato di diritto.