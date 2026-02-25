Agenzia UE delle dogane, il 25 marzo la scelta. Roma ancora in corsa

(Teleborsa) - Ilha formalmenteper la(EU Customs Authority, EUCA). L'autorità avrà il compito di coordinare l'azione doganale e supportare le attività delle autorità doganali nazionali in modo coerente in tutta l'UE.L'intesa comune finalizzata oggi stabilisce un "processo decisionale che rispetta l'autonomia di ciascuna istituzione", si legge in una nota. Ladurante una riunione interistituzionale informale a livello politico tra i co-legislatori.Nell'ottobre 2025, la Commissione europea ha lanciato un invito a presentare candidature affinché gli Stati membri esprimessero il loro interesse a ospitare l'EUCA.entro la scadenza: Belgio (Liegi), Croazia (Zagabria), Francia (Lilla),, Paesi Bassi (L'Aia), Polonia (Varsavia), Portogallo (Porto), Romania (Bucarest) e Spagna (Malaga).Secondo la procedura concordata, il Consiglio e il Parlamentotra le nove candidate, sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione europea. Le due istituzioni. Se un candidato compare in entrambe le liste, verrà automaticamente dichiarato selezionato e non saranno necessarie ulteriori votazioni. In assenza di sovrapposizioni, i co-legislatori procederanno a una serie di votazioni per selezionare un candidato.Il Consiglio e il Parlamento. Lo stesso giorno, i co-legislatori si incontreranno per presentare i loro candidati preferiti e procedere alle votazioni, se necessario.