Agenzia UE delle dogane, il 25 marzo la scelta. Roma ancora in corsa

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'Unione europea
ha formalmente approvato la procedura concordata con il Parlamento europeo
per la selezione della città ospitante della nuova Autorità doganale dell'UE
(EU Customs Authority, EUCA). L'autorità avrà il compito di coordinare l'azione doganale e supportare le attività delle autorità doganali nazionali in modo coerente in tutta l'UE.
L'intesa comune finalizzata oggi stabilisce un "processo decisionale che rispetta l'autonomia di ciascuna istituzione", si legge in una nota. La decisione finale sulla sede sarà presa il 25 marzo
durante una riunione interistituzionale informale a livello politico tra i co-legislatori.
Nell'ottobre 2025, la Commissione europea ha lanciato un invito a presentare candidature affinché gli Stati membri esprimessero il loro interesse a ospitare l'EUCA. Nove Stati membri hanno presentato candidature
entro la scadenza: Belgio (Liegi), Croazia (Zagabria), Francia (Lilla), Italia (Roma)
, Paesi Bassi (L'Aia), Polonia (Varsavia), Portogallo (Porto), Romania (Bucarest) e Spagna (Malaga).
Secondo la procedura concordata, il Consiglio e il Parlamento selezioneranno autonomamente due città candidate preferite
tra le nove candidate, sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione europea. Le due istituzioni si incontreranno quindi per annunciare le loro scelte
. Se un candidato compare in entrambe le liste, verrà automaticamente dichiarato selezionato e non saranno necessarie ulteriori votazioni. In assenza di sovrapposizioni, i co-legislatori procederanno a una serie di votazioni per selezionare un candidato.
Il Consiglio e il Parlamento selezioneranno entrambi i rispettivi candidati preferiti il 25 marzo
. Lo stesso giorno, i co-legislatori si incontreranno per presentare i loro candidati preferiti e procedere alle votazioni, se necessario.