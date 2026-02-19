The Italian Sea Group, finanziamento soci da 25 milioni con azionista di maggioranza GC Holding

(Teleborsa) - Il Cda di The Italian Sea Group
ha preso atto della situazione della gestione operativa, con l'emersione di extra budget nella maggioranza delle commesse in progress
, e ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci con GC Holding
da 25 milioni di euro
. Lo comunica una nota del gruppo nautico quotato a Piazza Affari.
Gli extra budget hanno avuto impatti negativi sulla posizione di cassa
in ragione della causata riduzione di marginalità operativa
, combinata con la necessità di continuare a sostenere i costi di produzione
delle commesse in corso, che risultano regolarmente portate avanti e in linea con le tempistiche e la qualità previste. In questo contesto la società ha definito un intervento di rafforzamento finanziario
che prevede un finanziamento soci da parte dell'azionista di maggioranza
per un importo pari a 25 milioni anche in considerazione della prevista ripresa del mercato
, come confermato dalla recente sottoscrizione di due nuovi contratti per la realizzazione di gigayacht di lunghezza superiore agli 80 metri.
In considerazione della situazione, il Cda ha individuato le seguenti misure: individuarne le cause attraverso un audit indipendente e approfondito sulla gestione operativa e sulle commesse svolto da una primaria società di revisione; sviluppare un piano di rafforzamento patrimoniale del gruppo che implichi anche un dialogo con gli istituti finanziari.
The Italian Sea Group rimborserà il finanziamento
soci in una o più soluzioni entro il 31 dicembre 2032
.