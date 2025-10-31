Piazza Affari: brillante l'andamento di Azimut

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi finanziari
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Azimut
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,72 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 34,21. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)