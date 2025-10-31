Piazza Affari: giornata depressa per Avio

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda aerospaziale italiana
, in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Avio
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Avio
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32,83 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 36,18. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 30,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)