Milano 10:19
43.435 +0,54%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:19
9.723 -0,38%
Francoforte 10:19
24.045 -0,31%

Piazza Affari: giornata depressa per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Avio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Avio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32,83 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 36,18. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 30,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
