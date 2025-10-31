Milano
14:12
43.299
+0,22%
Nasdaq
30-ott
25.735
0,00%
Dow Jones
30-ott
47.522
-0,23%
Londra
14:12
9.726
-0,35%
Francoforte
14:12
23.997
-0,51%
Venerdì 31 Ottobre 2025, ore 14.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: movimento negativo per Intesa Sanpaolo
Piazza Affari: movimento negativo per Intesa Sanpaolo
Migliori e peggiori
,
In breve
31 ottobre 2025 - 12.30
Ribasso per il
colosso creditizio
, che presenta una flessione del 2,93%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo
Piazza Affari: andamento rialzista per Intesa Sanpaolo
Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo
Piazza Affari: andamento negativo per Intesa Sanpaolo
Titoli e Indici
Intesa Sanpaolo
-1,61%
Altre notizie
Intesa Sanpaolo, RBC avvia la copertura con Outperform
Intesa Sanpaolo, Massimo Mocio vende 50 mila azioni
Intesa Sanpaolo, buyback di oltre 96,7 milioni di euro
Intesa Sanpaolo, buyback per oltre 144 milioni di euro
Intesa Sanpaolo acquista azioni proprie per 130 milioni di euro e conclude il programma
Piazza Affari: movimento negativo per Prysmian
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto