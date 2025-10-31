Milano 14:12
43.299 +0,22%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:12
9.726 -0,35%
Francoforte 14:12
23.997 -0,51%

Piazza Affari: movimento negativo per Intesa Sanpaolo

Ribasso per il colosso creditizio, che presenta una flessione del 2,93%.
