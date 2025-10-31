Milano 14:12
43.299 +0,22%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:12
9.726 -0,35%
Francoforte 14:12
23.997 -0,51%

Piazza Affari: positiva la giornata per Ferrari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Ferrari
Avanza il cavallino rampante di Maranello, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.
Condividi
```