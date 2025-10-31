Milano 12:13
Prezzi consumo Italia (YoY) in ottobre

Prezzi consumo Italia (YoY) in ottobre
Italia, Prezzi consumo in ottobre su base annuale (YoY) +1,2%, in calo rispetto al precedente +1,6% (la previsione era +1,6%).
