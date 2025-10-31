Si chiudono a Milano gli Stati Generali della Space Economy 2025: capitale umano e innovazione al centro

(Teleborsa) - Si è, ospitato nella suggestiva cornice di, uno dei templi milanesi dell’arte contemporanea e dell’innovazione. L’evento, promosso dall’presieduto dall’ha chiuso un ciclo di confronto iniziato alla Farnesina di Roma (diplomazia spaziale) e proseguito a Torino (IA e innovazione industriale), riunendo istituzioni, imprese, finanza, università e centri di ricerca per definire una roadmap strategica per il comparto spaziale italiano ed europeo.Con unl’Italia è terza in Europa per investimenti pubblici ma solo settima per ritorno industriale.; le donne sono solo il 22% nel settore (ESA); il 60% delle competenze richieste oggi non esisteva 5 anni fa.è intervenuto nel Tavolo tecnico su, lanciando proposte operative per trasformare l’Italia in un hub della space economy, in particolare: potenziamento del ruolo di Cdp Venture Capital in merito al Fondo Nazionale Space Venture; Tax credit al 50% per R&D spaziale e sandbox regolatori per test di droni e smallsat; Bonus assunzione al 100% per under 35 in aziende del settore e 500 borse per "Erasmus Spaziale" in ESA e ASI; Parità di genere obbligatoria nei bandi pubblici space (almeno 35% donne nei team); detassazione 90% per 5 anni per expat under 40 che tornano in Italia a fondare startup space."IlMa per conquistarlo serve un patto generazionale: voi con le leve della politica, noi con le idee, il codice e le persone. Le persone sono il vero propellente", ha dichiarato Gabriele Ferrieri Presidente Angi (già Fortune40under40 e ForbesU30).