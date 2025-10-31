Ubaldi Costruzioni ottiene aggiudicazione definitiva per gara ANAS da 45 milioni di euro

(Teleborsa) - Ubaldi Costruzioni
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle costruzioni e infrastrutture, ha comunicato che si è perfezionata l'aggiudicazione definitiva
della Gara AN 46/23 S.S. 4 "SALARIA" - TRATTO TRISUNGO–ACQUASANTA, 2° LOTTO, DAL KM 155+400 (GALLERIA VALGARIZIA) AL KM 159+000, bandita da ANAS. L'annuncio era arrivato
a inizio agosto.
L'aggiudicazione definitiva rappresenta il secondo passaggio dell'iter di gara
e formalizza l'avvio della fase di contrattualizzazione, che precede l'inizio delle attività operative. Ubaldi Costruzioni partecipa alla commessa in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) con TOTO Costruzioni Generali., con una quota del 15%. L'importo complessivo dell'intervento è di oltre 300 milioni di euro, di cui circa 45 milioni di euro di spettanza della società
.
Il progetto rientra nel piano di potenziamento della S.S. 4 "Salaria" e prevede la realizzazione di circa 5 km di nuova infrastruttura, comprendente due gallerie naturali per oltre 4 km, due viadotti - tra cui quello sul fiume Tronto - e il rinnovamento dello svincolo di Acquasanta, con una configurazione a livelli sfalsati. L'intervento è finalizzato al miglioramento della sicurezza, della mobilità e della resilienza sismica
lungo uno degli assi viari principali del Centro Italia.
"Questa aggiudicazione definitiva conferma la capacità di Ubaldi Costruzioni di competere e affermarsi su progetti di grande complessità tecnica e rilevanza strategica - ha commentato l'AD Massimo Ubaldi
- La nostra esperienza consolidata nella realizzazione di infrastrutture di valore nazionale, unita alla solidità organizzativa e alla competenza, ci consente di affrontare con determinazione questa nuova fase operativa, in continuità con il percorso di crescita industriale intrapreso".