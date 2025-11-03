Alphabet verso emissione obbligazionaria in dollari e in euro su diverse scadenze

Alphabet

(Teleborsa) -, società madre di Google, stacon un'offerta di. È quanto emerge dai resoconti delle agenzie di rating, che ha assegnato un rating "Aa2" ai bond in emissione, eRatings, che ha assegnato un rating "AA+".Alphabet utilizzerà i proventi dell'emissione proposta per scopi aziendali generali, che potrebbero includere ilMoody's afferma che il rating "Aa2" riflette la posizione di leadership di Alphabet nel mercato della ricerca (Google), dei video online (YouTube), dei sistemi operativi mobili (Android) e della pubblicità digitale. Alphabet vanta una dimensione "eccezionale", una solida redditività, parametri di credito molto conservativi e una. Al 30 settembre 2025, Alphabet deteneva circa 98,5 miliardi di dollari in liquidità e titoli negoziabili e un rapporto debito/EBITDA totale a lungo termine (incluse le rettifiche di Moody's) di circa 0,3x.La liquidità di Alphabet è "solida", sottolinea Moody's. Ciò è supportato da circanegoziabili al 30 settembre 2025, le ipotesi dell'agenzia di rating per circa 50 miliardi di dollari di free cash flow previsto per il 2025 (al netto dei pagamenti dei dividendi), un programma di commercial paper da 25 miliardi di dollari e 10 miliardi di dollari di disponibilità non utilizzata nell'ambito di due distinte linee di credito revolving, una da 4 miliardi di dollari con scadenza ad aprile 2026 e una da 6 miliardi di dollari con scadenza ad aprile 2030. Al 30 settembre 2025, erano presenti 3 miliardi di dollari di prestiti in essere nell'ambito del programma di commercial paper della società.Il rating "AA+" di S&P riflette la sua solida posizione nei mercati della pubblicità online e video, la sua crescente posizione come fornitore di infrastrutture cloud, il forte talento tecnologico, l'eccellente track record operativo e la flessibilità finanziaria (98,5 miliardi di dollari di liquidità e titoli negoziabili, 22 miliardi di dollari di debito al 30 settembre 2025). La società ha unanetto di oltre 200 miliardi di dollari prima di raggiungere la soglia di declassamento della leva finanziaria netta rettificata di 1x S&P Global Ratings. L'outlook stabile riflette l'aspettativa che Alphabet mantenga la sua posizione di leadership nel mercato della pubblicità online search e display e mantenga una solida performance operativa.