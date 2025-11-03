Amazon accelera sulle rinnovabili: 1 GW di energia pulita in Europa

(Teleborsa) - Amazon
ha annunciato che quasi 1 gigawatt (GW) di energia carbon-free sta alimentando oggi le reti elettriche europee grazie a 20 progetti di energia rinnovabile
diventati operativi quest'anno. Questi progetti eolici e solari
coprono cinque Paesi: Spagna, Italia, Polonia, Germania e Grecia.
I progetti sono stati sviluppati da 12 aziende energetiche
e insieme sono in grado di fornire energia equivalente al fabbisogno di oltre 700.000 famiglie in Europa ogni anno
.
In Europa, Amazon supporta oltre 230 progetti di energia rinnovabile
, principalmente attraverso accordi di acquisto di energia (PPA). I PPA consentono agli sviluppatori di stanziare i fondi necessari alla realizzazione dei loro progetti
con la certezza che, una volta completati, avranno un acquirente per l'elettricità generata in grado di garantire un flusso di entrate a lungo termine, stabile e privo di rischi. Una volta realizzati, questi progetti immetteranno nelle reti pubbliche nuove fonti di energia elettrica rinnovabile, contribuendo a decarbonizzare il mix energetico dei Paesi e apportando benefici
a tutti coloro che utilizzano le reti: dalle famiglie alle imprese, fino al settore pubblico.
Oltre ai 20 attivati quest'anno, più di 40 progetti di energia rinnovabile sostenuti da Amazon sono già operativi in tutta Europa
, due di questi in Italia. I restanti 70 progetti attualmente supportati da Amazon
dovrebbero essere completati e diventare operativi da qui al 2030.
Amazon continua a individuare opportunità per espandere e promuovere il settore delle energie rinnovabili in tutta Europa,
con particolare attenzione ai Paesi in cui opera l'azienda, come Italia, Spagna, Irlanda e Regno Unito, nonché a quelli con reti elettriche ad alta intensità di CO2, come Polonia e Germania.