Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 31/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Giornata positiva per il Nasdaq Composite, che chiude a 23.725.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 23.928,6. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 23.551,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 23.377,5, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
