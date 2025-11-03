Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,01%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 154,54, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 153,128. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 155,952.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)