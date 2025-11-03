Banca Ifis accetta 85 milioni di euro da Banca Sella per quota detenuta da illimity in Hype

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha accettato l'offerta di Banca Sella Holding per l'. L'offerta, che è attualmente soggetta all'ottenimento delle autorizzazioni normative previste per inizio 2026, prevede un corrispettivo economico pari a. Con l'operazione, il Gruppo Banca Ifis otterrebbe un beneficio patrimoniale di circa 55 bps in termini di CET1.L'offerta è stata formulata da Banca Sella Holding, che ha individuato, in conformità alla procedura prevista dai patti parasociali sottoscritti nel giugno 2023 dall'allora amministratore delegato di illimity Bank, Corrado Passera, e da Banca Sella Holding."La cessione della partecipazione in Hype rappresenta un passo importante nella definizione del nuovo perimetro del Gruppo, che avverrà anche attraverso la cessione di ulteriori asset non strategici - dichiara- Con questa operazione, che permette di liberare capitale utile a rafforzare i ratio patrimoniali, acceleriamo il processo di realizzazione delle sinergie dichiarate al mercato per dar vita ad un gruppo bancario sempre più a supporto delle PMI del sistema Italia".Banca Sella ha deliberato di acquistare anche il restante 50% del capitale detenuto dalla capogruppo Banca Sella Holding, con l'obiettivo diL'operazione, dal punto di vista di Banca Sella, rientra nei piani di crescita e sviluppo del Gruppo e della banca e ha l'obiettivo di potenziare ulteriormente il posizionamento e le strategie sia di Banca Sella, che di Hype, attraverso. L'operazione, infatti, è finalizzata a rafforzare la competitività di entrambe, in segmenti di mercato complementari e caratterizzati da forte innovazione.Hype, nata nel 2015 proprio in Banca Sella e oggi Istituto di Moneta Elettronica che. L'operazione genererà sul Cet1 di Banca Sella un impatto pari a -3,46% che verrà neutralizzato dalle ottimizzazioni patrimoniali in corso di realizzazione, mantenendo comunque il livello del coefficiente patrimoniale a fine anno superiore al 20%.